И. Федотов: гол «Ростова» «Уралу» засчитан верно, мяч полностью пересёк линию ворот

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал второй гол «Ростова» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом».
«По мне, гол «Ростова» засчитан правильно. Самый лучший повтор был с правой камеры, которая находится напротив помощника. Я чётко увидел, что в момент контакта ноги защитника и мяча мяч полностью пересёк линию ворот. А у VAR, скорее всего, были и другие повторы», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
После удара Комличенко защитник «Урала» Мингиян Бевеев выбил мяч из ворот, но игровой снаряд успел пересечь линию. Гол стал для Николая вторым в матче.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Урал» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы, набрав 25 очков в 23 матчах. «Ростов» находится на втором месте, на счету команды 46 очков.
- 23 апреля 2023
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