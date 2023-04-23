И. Федотов: гол «Ростова» «Уралу» засчитан верно, мяч полностью пересёк линию ворот

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал второй гол «Ростова» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом».

«По мне, гол «Ростова» засчитан правильно. Самый лучший повтор был с правой камеры, которая находится напротив помощника. Я чётко увидел, что в момент контакта ноги защитника и мяча мяч полностью пересёк линию ворот. А у VAR, скорее всего, были и другие повторы», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

После удара Комличенко защитник «Урала» Мингиян Бевеев выбил мяч из ворот, но игровой снаряд успел пересечь линию. Гол стал для Николая вторым в матче.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Урал» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы, набрав 25 очков в 23 матчах. «Ростов» находится на втором месте, на счету команды 46 очков.