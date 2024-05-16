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Большинство клубов АПЛ выступили против отказа от системы VAR — Sky Sports

Большинство клубов АПЛ выступили против отказа от системы VAR — Sky Sports
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Большинство клубов английской Премьер-лиги выступают за сохранение системы VAR. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, несмотря на то что клубы АПЛ признают несовершенство системы, они не хотят отказываться от неё, считая это нецелесообразным. Отдельно подчёркивается, что голосование по вопросу отмены VAR, запланированное на 6 июня, может не состояться в случае, если данная идея не получит необходимой поддержки в ходе обсуждения.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Вулверхэмптон» направил руководству лиги запрос с призывом отменить видеоповторы. 6 июня на общем собрании представители клубов должны проголосовать за или против такого шага.

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