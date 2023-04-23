Орещук: когда я работал в «Динамо», был план выиграть Кубок или чемпионат в 2023 году

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук после поражения от «Зенита» (1:3) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги заявил, что московский клуб показывает неудовлетворительные результаты в юбилейный, 100-й год существования.

«Зенит» по делу победил сегодня, во всех линиях они были лучше «Динамо». Теперь «Зенит» точно чемпион? Я думаю, что уже давно можно было говорить, что «Зенит» — чемпион. После этой игры можно говорить, что «Динамо» будет очень тяжело попасть в тройку.

Обидно, что «Динамо» в юбилейный год так выступает? Не поверите, как обидно, очень сильно. Когда я работал в «Динамо», то стоял у истоков плана, по которому в 2023 году надо было обязательно выиграть либо Кубок, либо стать чемпионом, это было очень важно для «Динамо». Я ушёл из «Динамо» четыре года назад, прошло семь трансферных окон, но имеем то, что храним. А некоторые люди до сих пор упоминают мою фамилию, пора понять, что сейчас уже нельзя списать нынешние проблемы на кого‑то другого. У меня тогда было всего полтора месяца на то, чтобы собрать команду, а сейчас прошло уже семь трансферных окон», — приводит слова Орещука «Матч ТВ».