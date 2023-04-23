Федотов объяснил, почему выпустил Карраскаля лишь за десять минут до конца матча с «Локо»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал, почему выпустил полузащитника Хорхе Карраскаля лишь за десять минут до конца матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1).

«Выпустил Карраскаля за 10 минут до конца? Иван (Обляков. — Прим. «Чемпионата») уже подустал, имел карточку, а нужно вгрызаться, отбирать мяч, что он делал очень осторожно. Его жёлтая карточка мне не очень понятна, если честно», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 45 очков после 24 матчей. «Локомотив» находится на 10-й строчке, заработав 29 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 58 очков.