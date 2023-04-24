Аллегри прокомментировал поражение «Ювентуса» в матче с «Наполи» в чемпионате Италии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение команды в матче 31-го тура чемпионата Италии с «Наполи» (0:1).

«Наполи» – сильная команда и вот-вот выиграет Скудетто. Но у нас всё ещё есть преимущество перед другими в гонке за четверку лучших. Мы все ещё в полуфинале Лиги Европы и Кубка Италии.

«Я думаю, что «Наполи» полностью заслужил Скудетто. В этом сезоне у нас были некоторые трудности, особенно после 15-очкового штрафа. У нас всё ещё есть преимущество перед «Миланом» и «Интером», так что теперь мы должны набрать недостающие очки.

Думаю, ребята нуждаются в похвале, так как они провели действительно хороший сезон. Этот сезон поможет нам значительно вырасти, и в следующем году мы вернемся к борьбе за Скудетто», — приводит слова Аллегри Football Italia.

На данный момент «Наполи» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, набрав 78 очков. «Ювентус», в свою очередь, занимает третье место, записав в свой актив 59 очков.

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