Хави: разрешит ли Ла Лига «Барселоне» подписать Месси? Спросите у Тебаса
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Главный тренер «Барселоны» Хави не знает, разрешит ли руководство Ла Лиги команде подписать контракт с нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси. Специалист предложил журналистам обратиться с этим вопросом к президенту лиги Хавьеру Тебасу.
«Разрешит ли Ла Лига подписать Месси? Я не знаю, спросите у самого Тебаса. Мы будем соблюдать все правила лиги, но, в конце концов, это будет зависеть не только от нас», — приводит слова Хави Marca.
Напомним, между «Барселоной» и Тебасом натянутые отношения: клуб публично призывал функционера уйти с должности. Тебас же выступает за возвращение Месси в чемпионат, но не уверен, что нынешней «Барселоне» это по карманам.
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