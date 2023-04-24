Президент «Атлетико»: если бы Месси и Роналду вернулись в Ла Лигу, было бы прекрасно

Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал слухи о возвращении Лионеля Месси в «Барселону». Глава мадридского клуба также упомянул о Криштиану Роналду, ранее выступавшем в «Реале».
«Думаю, было бы прекрасно, если бы Месси вернулся в Ла Лигу, как и Криштиану Роналду.
Оба ещё играют, и было бы здорово, если бы они вернулись», – приводит слова Сересо Goal.com.
Аргентинец, ранее выступавший в «Барселоне», сейчас играет за «ПСЖ». Португальский форвард, представлявший мадридский «Реал», выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.
Ранее появилась информация о том, что «ПСЖ» не будет продлевать контракт с Месси и позволит ему летом покинуть клуб. В сотрудничестве с игроком заинтересована «Барселона» и, в частности, главный тренер команды Хави, с которым аргентинец вместе выступал за каталонский клуб на протяжении 11 лет.
- 24 апреля 2023
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