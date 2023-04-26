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Уткин высказался о продаже пива на стадионах в условиях действия Fan ID

Уткин высказался о продаже пива на стадионах в условиях действия Fan ID
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Известный футбольный журналист Василий Уткин высказался по поводу возможного возвращения пива на стадионы в условиях действия на матчах Российской Премьер-Лиги карты болельщика, более известной как Fan ID.

«К вопросу о том, зачем Fan ID. Простой аргумент, что люди сами не знают, чего хотят. МВД сообщает, что не против продажи пива на стадионах при предъявлении Fan ID. Ок. При этом карту болельщика можно получить с 14 лет. А купить алкоголь — с 18 лет. Отлично ребята рассуждают, правая нога не ведает, кто заплёл в штрафной левую», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, распитие спиртных напитков на спортивных мероприятиях запрещено в России с 2005 года. Ранее сообщалось, что МВД не будет возражать против возвращения пива на стадионы при условии работающей системы идентификации болельщиков.

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