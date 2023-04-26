Хавбек «Акрона» Салтыков: я бы не хотел говорить о своём будущем

Молодой полузащитник «Акрона» Никита Салтыков ответил на вопрос о видении своей дальнейшей профессиональной карьеры. Хавбек выступает за тольяттинцев на правах аренды с февраля.

«Я бы не хотел говорить о будущем. Сейчас я максимально сосредоточен на «Акроне». Хочется отработать оставшийся отрезок сезона – по максимуму пройти в Кубке России и подняться в чемпионате. Шестое и 13-е место разделяют всего два очка. Я на 100 процентов уверен, что мы залезем очень высоко. Место, на котором мы находимся, не по нашей игре, оно незаслуженное», — цитирует Салтыкова Metaratings.

Ранее «Акрон» обыграл «Спартак» и вышел в финал Пути регионов Фонбет Кубка России, где встретится с «Краснодаром». Салтыков отметился победным голом в матче с красно-белыми.