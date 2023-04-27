Бышовец: уровень игроков в атаке у ЦСКА оставляет желать лучшего

Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец высказался по поводу проблем московского ЦСКА во второй части сезона-2022/2023. По его мнению, у армейцев нет проблем с характером, однако уровень игроков в атакующей линии недостаточно высок.
«У ЦСКА нет проблем с характером, армейцы владеют инициативой на поле. У команды оставляют желать лучшего реализация и уровень игроков в атаке. У Чалова сейчас происходит становление нового себя. Фёдор вернулся к тому уровню, когда он становился лучшим бомбардиром РПЛ. Скорость игры ЦСКА иногда противоречит уровню игроков.
Нет такого, что Федотов просто не может настроить команду. Ребята играют с первой до последней минуты. Но, к примеру, в концовке матча с «Локомотивом» замены повлияли на игру в отрицательную сторону. Молодые игроки, которые выходят на поле у армейцев, впечатляют энтузиазмом, видно, что это футболисты с перспективой. Но войти в игру – это испытание, и всё это сказывается на команде», – приводит слова Бышовца Metaratings.
- 27 апреля 2023
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