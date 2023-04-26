Игнатьев: у ЦСКА нет проблем с мотивацией или настроем, дело в мастерстве футболистов

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался по поводу проблем армейской команды после матча 24-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1). В частности, он считает, что у ЦСКА нет проблем с мотивацией или настроем, всё дело в мастерстве футболистов.
«У ЦСКА нет проблем с мотивацией или настроем, дело в мастерстве футболистов. Чтобы проявить желание, нужно завоевать территорию на поле, больше владеть мячом, создавать момент. Армейцы всё это делали, у них сердца горели, они хотели победить. Но у них не хватает мастерства, чтобы поразить ворота. Плюс в последней игре футболисты «Локомотива» очень агрессивно вели себя. Железнодорожники хотели добиться желаемого результата — ничьей, для них это было как победа.
Нельзя говорить, что Федотов не может подобрать нужные слова и настроить команду. Скорее всего, футболисты по ходу игры с «Локомотивом» почувствовали чрезмерную уверенность в себе. ЦСКА же вёл в счете, играл в большинстве. Внутренний голос им говорил, что победа должна достаться красно-синим. В эти минуты команда просто приспустила обороты и не смогла выиграть матч», — приводит слова Игнатьева Metaratings.
- 26 апреля 2023
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