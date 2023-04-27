Главный тренер «Динамо» рассказал об отношении к Александру Овечкину

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович отреагировал на факт того, что нападающий команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может посетить ближайший матч бело-голубых в 25-м туре РПЛ. Сербский специалист отметил, что находиться в компании такого великого спортсмена всегда приятно.

«Всегда приятно находиться в компании такого великого спортсмена, его знают во всём мире. Мы должны сфокусироваться на своих задачах так же ответственно, как Овечкин подходит к своим матчам», — приводит слова Йокановича «Матч ТВ».

Овечкин — воспитанник хоккейного «Динамо». Его «Вашингтон» впервые за долгое время не смог пробиться в плей-офф НХЛ, из-за чего нападающий принял решение приехать в Россию. Матч «Динамо» состоится завтра, 28 апреля. Соперником станет воронежский «Факел». Начало запланировано на 20:00 мск.