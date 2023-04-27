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Семёнов: Ташуев кайфует от мелкого паса по типу «Сити». Он специфичный в этом плане

Семёнов: Ташуев кайфует от мелкого паса по типу «Сити». Он специфичный в этом плане
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Защитник грозненского «Ахмата» Андрей Семёнов рассказал о совместной работе с главным тренером клуба Сергеем Ташуевым.

«Я, наверное, в первый раз сталкиваюсь с тем, что тренер кайфует от мелкого паса. По типу «Манчестер Сити». Понятно, чтобы это всё было на чужой половине поля. Он заставляет тебя не просто выбивать мяч вперёд. Он специфичный в том плане, что требует этот пас низом. А так все требования понятны», — цитирует Семёнова «Матч ТВ».

64-летний специалист был назначен главным тренером «Ахмата» в сентябре 2022 года, заключив контракт до конца сезона. На этом посту он сменил Андрея Талалаева. «Ахмат» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков за 24 проведённые встречи.

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