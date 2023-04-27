Де Брёйне — о матче с «Арсеналом»: невозможно играть с ними с глубокой линией обороны

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне рассказал, что выбранная тренером Хосепом Гвардиолой тактика помогла команде переиграть «Арсенал» (4:1) в матче 33-го тура английской Премьер-лиги.
«Прессинг «Арсенала» очень хорошо организован. Практически невозможно играть с ними, глубоко садясь в оборону, особенно если позволять им бить по воротам. Знали, что сегодня нам придётся играть выше, и попробовали пару приёмов на тренировке.
Я пытался забираться немного глубже, а затем пробовал убежать от Эрлинга Холанда, когда он был с мячом. Пару раз это удавалось. Я думаю, что в первом тайме мы создали несколько моментов таким образом, и было важно задать тон.
Обычно мы играем с двумя «восьмёрками» на поле, и я думаю, что Гвардиола хотел, чтобы сегодня мы больше контролировали мяч из-за того, как они прессинговали. Поэтому Гюндоган опускался ниже, а мне пришлось участвовать в большем количестве эпизодов в зависимости от того, кто прессинговал — Джака или Парти. Я пытался забегать им за спины, что создавало проблемы для защитников», — приводит слова Де Брёйне 90min.
- 27 апреля 2023
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