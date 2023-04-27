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«Арсенал» — самый удобный соперник для Кевина Де Брёйне в АПЛ

«Арсенал» — самый удобный соперник для Кевина Де Брёйне в АПЛ
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне забил восемь голов «Арсеналу» в английской Премьер-лиге. Это минимум на три больше, чем любой другой команде чемпионата, сообщает Opta Sports.

Де Брёйне стал главным действующим лицом матча 33-го тура АПЛ с «Арсеналом». Игра закончилась несколько минут назад. Бельгиец обводящим ударом открыл счёт уже на седьмой минуте. Под занавес первого тайма его подачей со штрафной воспользовался Джон Стоунз, а в начале второго тайма бельгийский плеймейкер сделал счёт разгромным, оформив дубль.

Под конец основного времени матча Роб Холдинг сумел провести гол престижа, точно пробив из пределов штрафной после передачи Леандро Троссарда. Но последнее слово осталось за хозяевами: Эрлинг Холанд мощным ударом с близкого расстояния пробил Аарона Рамсдейла. Итоговый счёт матча – 4:1, победа «Сити».

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