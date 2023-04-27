Бербатов — о финале ЛЧ 2009 года: мы проиграли заслуженно, ничего не могли поделать

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов поделился воспоминаниями о двух финалах Лиги чемпионов 2009 и 2011 годов, в которых его команда уступила «Барселоне».

«В первом финале Лиги чемпионов, который мы проиграли «Барселоне», я был на скамейке запасных и вышел на замену в конце игры. Их футболка с тех пор вызывает у меня неприятные воспоминания. Очевидно, мы проиграли заслуженно. Мы ничего не могли поделать, потому что играли с «Барселоной».

Финал 2011 года был более болезненным, потому что я не попал в заявку, и меня не было даже на скамейке запасных. Меня не было в команде. Я не сыграл, хотя в том году стал чемпионом Премьер-лиги, лучшим бомбардиром и получил «Золотую бутсу», — приводит слова Бербатова 90min.