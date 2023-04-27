Бербатов — о выборе между «МЮ» и «Сити»: кто не хочет играть с Руни, Роналду и Тевесом?

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов рассказал, что в 2008 году мог перейти в другой клуб из Манчестера, но отклонил предложение.

«В те времена не было никакого сравнения «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Не было никаких сомнений по поводу того, что я должен выбрать. Только одна команда. На мой взгляд, тогда был подходящий момент сделать, возможно, последний шаг к вершине моей карьеры.

Одна из причин, по которой я хотел быть частью той команды, — это игроки. Кто не хочет играть с такими партнёрами, как Роналду, Руни и Тевес? Ты хочешь быть там, быть частью этой команды. Хочешь испытать себя против лучших игроков. Это был вызов. Конечно, на футбольном пути нужно получать удовольствие.

Их менталитет был другим, потому что мы говорим о команде-победителе. Вы боретесь друг с другом, кричите, вопите и проклинаете друг друга, но всё [это происходит] ради победы. Когда заканчивается тренировка или игра, это остаётся на поле», — приводит слова Бербатова 90min.