«Фиорентина» сыграла вничью с «Кремонезе» и вышла в финал Кубка Италии

Завершился ответный полуфинальный матч Кубка Италии между «Фиорентиной» и «Кремонезе». Команды играли на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Ливио Маринелли.

Хозяева поля уверенно контролировали ход матча: «Фиорентина» нанесла 13 ударов по воротам соперника, в то время как футболистам «Кремонезе» только дважды удалось пробить в сторону «рамки» флорентийцев.

Забитых мячей в этой игре зрители не увидели. Как итог – безголевая ничья (0:0).

В первой полуфинальной игре «Фиорентина» на выезде уверенно обыграла своего соперника со счётом 2:0. На 20-й минуте встречи Артур Кабрал вывел свою команду вперёд. Во второй половине, за 15 минут до конца основного времени вингер «фиалок» Николас Гонсалес удвоил преимущество своей команды.

Таким образом, «Фиорентина» вышла в финал Кубка Италии. В решающем матче команда сразится с «Интером», который вчера, 26 апреля, выбил из турнира «Ювентус». Финальная игра пройдёт на стадионе «Стадио Олимпико» в Риме в среду, 24 мая.