«Уфа» продаёт клубный автобус из-за проблем с финансами

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что клуб продает командный автобус из-за проблем с финансированием. Ранее на одной из площадок объявлений появилось сообщение о продаже командного автобуса «Уфы» за 24,7 млн рублей.

«Объявление действительно, клуб продаёт автобус. Это из‑за проблем с финансированием? Даже комментировать не хочу, всё и так понятно. Моя задача — сохранить клуб без долгов, чтобы не получить никакие баны или запреты, это я и стараюсь сделать», — приводит слова Шамиля Газизова «Матч ТВ».

Напомним, «Уфа» вылетела из Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2022/2023. Сейчас уфимцы занимают 16‑е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда набрала 25 очков в 28 турах чемпионата.