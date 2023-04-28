«Уфа» продаёт клубный автобус из-за проблем с финансами
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что клуб продает командный автобус из-за проблем с финансированием. Ранее на одной из площадок объявлений появилось сообщение о продаже командного автобуса «Уфы» за 24,7 млн рублей.
«Объявление действительно, клуб продаёт автобус. Это из‑за проблем с финансированием? Даже комментировать не хочу, всё и так понятно. Моя задача — сохранить клуб без долгов, чтобы не получить никакие баны или запреты, это я и стараюсь сделать», — приводит слова Шамиля Газизова «Матч ТВ».
Напомним, «Уфа» вылетела из Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2022/2023. Сейчас уфимцы занимают 16‑е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда набрала 25 очков в 28 турах чемпионата.
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