Источник: Шамиль Газизов покинет «Уфу» по окончании сезона

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов покинет уфимский клуб по окончании текущего сезона. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, Газизов уже предлагает некоторым командам подписать футболистов «Уфы» летом на правах свободных агентов.

Также стало известно, что «Уфа» планирует заселиться в хостел перед выездным матчем с «Родиной» 7 мая. Футболисты команды должны будут питаться за свой счёт. Газизов заявил, что «Уфа» будет жить в отеле.

«Отель на выезд с «Родиной» будет, нормальная четвёрка. А вот на время домашних матчей действительно будут без гостиницы. Раньше жили на коммерческие деньги, а сейчас по бюджету. В нём такой строки расхода нет», — сказал Газизов.