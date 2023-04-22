Источник: Шамиль Газизов покинет «Уфу» по окончании сезона
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов покинет уфимский клуб по окончании текущего сезона. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
По информации источника, Газизов уже предлагает некоторым командам подписать футболистов «Уфы» летом на правах свободных агентов.
Также стало известно, что «Уфа» планирует заселиться в хостел перед выездным матчем с «Родиной» 7 мая. Футболисты команды должны будут питаться за свой счёт. Газизов заявил, что «Уфа» будет жить в отеле.
«Отель на выезд с «Родиной» будет, нормальная четвёрка. А вот на время домашних матчей действительно будут без гостиницы. Раньше жили на коммерческие деньги, а сейчас по бюджету. В нём такой строки расхода нет», — сказал Газизов.
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