Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: Шамиль Газизов покинет «Уфу» по окончании сезона

Источник: Шамиль Газизов покинет «Уфу» по окончании сезона
Комментарии

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов покинет уфимский клуб по окончании текущего сезона. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, Газизов уже предлагает некоторым командам подписать футболистов «Уфы» летом на правах свободных агентов.

Также стало известно, что «Уфа» планирует заселиться в хостел перед выездным матчем с «Родиной» 7 мая. Футболисты команды должны будут питаться за свой счёт. Газизов заявил, что «Уфа» будет жить в отеле.

«Отель на выезд с «Родиной» будет, нормальная четвёрка. А вот на время домашних матчей действительно будут без гостиницы. Раньше жили на коммерческие деньги, а сейчас по бюджету. В нём такой строки расхода нет», — сказал Газизов.

Материалы по теме
Суд Москвы отказал в удовлетворении иска Шамиля Газизова к Леониду Федуну
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023