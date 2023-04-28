Валерий Гладилин считает, что «Спартак» имеет преимущество перед матчем с «Ростовом»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые встретятся с «Ростовом» из одноимённого города.
«Игра «Спартак» — «Ростов» будет непростой: играют два равных клуба. Обе команды и тренеры очень хорошо знают друг друга — каких-то сюрпризов не будет. Я считаю, что небольшое преимущество имеет «Спартак». Он играет дома, и после победы над «Краснодаром» команда на подъёме. Также восстановились лидеры — Джикия и Промес. Для «Спартака» это очень сильная поддержка.
Этот матч не будет решать судьбу второго места в РПЛ. Кто бы ни победил, борьба за второе и третье место будет продолжаться между тремя командами — «Спартаком», «Ростовом» и ЦСКА», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
Встреча «Спартак» — «Ростов» состоится 29 апреля в Москве, начало — в 19:30 мск.
- 28 апреля 2023
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