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Валерий Гладилин считает, что «Спартак» имеет преимущество перед матчем с «Ростовом»

Валерий Гладилин считает, что «Спартак» имеет преимущество перед матчем с «Ростовом»
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые встретятся с «Ростовом» из одноимённого города.

«Игра «Спартак» — «Ростов» будет непростой: играют два равных клуба. Обе команды и тренеры очень хорошо знают друг друга — каких-то сюрпризов не будет. Я считаю, что небольшое преимущество имеет «Спартак». Он играет дома, и после победы над «Краснодаром» команда на подъёме. Также восстановились лидеры — Джикия и Промес. Для «Спартака» это очень сильная поддержка.

Этот матч не будет решать судьбу второго места в РПЛ. Кто бы ни победил, борьба за второе и третье место будет продолжаться между тремя командами — «Спартаком», «Ростовом» и ЦСКА», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Встреча «Спартак» — «Ростов» состоится 29 апреля в Москве, начало — в 19:30 мск.

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