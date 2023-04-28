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Валерий Кечинов: в матче с «Ростовом» ожидаю увидеть лучшую игру в обороне от «Спартака»

Валерий Кечинов: в матче с «Ростовом» ожидаю увидеть лучшую игру в обороне от «Спартака»
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые встретятся с «Ростовом» из одноимённого города.

«Ожидаю увидеть красивый футбол в исполнении «Спартака», а также гораздо лучшую игру в обороне, потому что в последнее время команда пропускает слишком много мячей. Мне хочется, чтобы был порядок в обороне.

В атаке появился Промес, играет Соболев, который сейчас одни из лучших в команде. Уверен, что «Спартак» будет создавать моменты и обязательно забьёт. Мой фаворит — «Спартак», невзирая на то, что у «Ростова» хорошая команда, которая борется за второе место», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Встреча «Спартак» — «Ростов» состоится 29 апреля в Москве, начало — в 19:30 мск.

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