Валерий Кечинов: в матче с «Ростовом» ожидаю увидеть лучшую игру в обороне от «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые встретятся с «Ростовом» из одноимённого города.
«Ожидаю увидеть красивый футбол в исполнении «Спартака», а также гораздо лучшую игру в обороне, потому что в последнее время команда пропускает слишком много мячей. Мне хочется, чтобы был порядок в обороне.
В атаке появился Промес, играет Соболев, который сейчас одни из лучших в команде. Уверен, что «Спартак» будет создавать моменты и обязательно забьёт. Мой фаворит — «Спартак», невзирая на то, что у «Ростова» хорошая команда, которая борется за второе место», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Встреча «Спартак» — «Ростов» состоится 29 апреля в Москве, начало — в 19:30 мск.
- 28 апреля 2023
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