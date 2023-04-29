Райс, Кайседо и Маунт — в списке трансферных целей «Арсенала»

«Арсенал» намерен серьёзно укрепить состав после выхода в Лигу чемпионов, сообщает The Telegraph.

По данным источника, приоритетной трансферной целью лондонцев является капитан «Вест Хэма» Деклан Райс. Кроме того, «Арсеналу» по-прежнему интересен полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо, которого клуб из Лондона пытался подписать зимой. Тогда «Брайтон» ответил отказом на предложение в размере £ 70 млн (€ 80 млн).

Также «Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику Мэйсону Маунту, чей контракт с «Челси» рассчитан до лета 2024 года. Представители клуба из Северного Лондона уже успели провести предварительные переговоры с Маунтом, главным претендентом на которого долгое время назывался «Ливерпуль».

На трансферную активность «Арсенала» отчасти повлияет уход некоторых футболистов. В частности, интерес к Кирану Тирни проявляет «Ньюкасл», а Фоларин Балогун, который выступает за «Реймс» на правах аренды, привлекает внимание многих европейских клубов.