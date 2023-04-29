«Пришлось учить португальский». Кержаков — об ошибках Ренана

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал ошибки в игре защитника команды Роберта Ренана, отметив, что тот лишь притирается к игре за сине-бело-голубых. Вратарь также отметил, что выучил несколько слов на португальском языке, чтобы подсказывать 19-летнему защитнику.

«Есть шероховатости. Пришлось учить несколько слов по‑португальски. Пока он притирается. Через игры это будет происходить. Нормальная практика. Стараюсь ему подсказывать, направлять. Но чтобы кричать на партнёра? Это нужно меня вывести из себя. Но я терпеливый. При молодом игроке потерять контроль — это неправильно», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

Ренан сыграл за «Зенит» восемь матчей во всех турнирах.