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Кобелев: «Динамо» отмечает столетие, но есть ли динамовцы в руководстве?

Кобелев: «Динамо» отмечает столетие, но есть ли динамовцы в руководстве?
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев отказался обсуждать будущее действующего наставника команды Славиши Йокановича, задавшись вопросом, есть ли в руководстве клуба динамовцы.

«Будущее Йокановича? Не обсуждаю работу тренера, необходимо спросить у руководства. Они покупали футболистов ниже уровнем, приглашали тренера. Мы отмечаем столетие, но есть ли динамовцы в руководстве? Это первый вопрос, который надо задать, а вопрос тренера — вторичный.

Столетие клуба прошло параллельно, нужно сделать выводы. Почему там Бувач и люди, которые ничего не понимают в футболе и руководят клубом? Потом уже будут тренеры, футболисты и так далее», — приводит слова Кобелева Metaratings.

«Динамо» занимает шестое место в РПЛ с 39 набранными очками после 25 сыгранных матчей.

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