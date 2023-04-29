Кобелев: «Динамо» отмечает столетие, но есть ли динамовцы в руководстве?

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев отказался обсуждать будущее действующего наставника команды Славиши Йокановича, задавшись вопросом, есть ли в руководстве клуба динамовцы.

«Будущее Йокановича? Не обсуждаю работу тренера, необходимо спросить у руководства. Они покупали футболистов ниже уровнем, приглашали тренера. Мы отмечаем столетие, но есть ли динамовцы в руководстве? Это первый вопрос, который надо задать, а вопрос тренера — вторичный.

Столетие клуба прошло параллельно, нужно сделать выводы. Почему там Бувач и люди, которые ничего не понимают в футболе и руководят клубом? Потом уже будут тренеры, футболисты и так далее», — приводит слова Кобелева Metaratings.

«Динамо» занимает шестое место в РПЛ с 39 набранными очками после 25 сыгранных матчей.