«Торино» — «Аталанта»: Миранчук сыграет с первых минут

В матче 32-го тура чемпионата Италии встретятся «Торино» и «Аталанта». Команды будут играть на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Юаном Лукой Сакки. Начало игры — в 21:45 по московскому времени.

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук, принадлежащий «Аталанте», появится на поле с первых минут.

Стартовые составы команд:

«Торино»: Милинкович-Савич, Буонджорно, Схюрс, Джиджи, Родригес, Лазаро, Линетты, Илич, Миранчук, Карамо, Санабрия.

«Аталанта»: Спортьелло, Скальвини, Джимсити, Толой, Меле, Дзаппакоста, де Рон, Эдерсон, Пашалич, Копмейнерс, Хёйлунн.

В игре первого круга «Аталанта» дома была сильнее соперника – 3:1. В составе бергамасков хет-трик в том матче оформил хавбек Тин Копмейнерс. За туринцев забивал Никола Влашич.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии «Аталанта» занимает седьмое место, набрав 52 очка в 31 встрече. «Торино» занимает 11-ю строчку таблицы Серии А, имея в активе 42 очка.