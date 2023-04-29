Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Ростов. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Торино» — «Аталанта»: Миранчук сыграет с первых минут

«Торино» — «Аталанта»: Миранчук сыграет с первых минут
Комментарии

В матче 32-го тура чемпионата Италии встретятся «Торино» и «Аталанта». Команды будут играть на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Юаном Лукой Сакки. Начало игры — в 21:45 по московскому времени.

Италия - Серия А. 32-й тур
29 апреля 2023, суббота. 21:45 МСК
Торино
Турин
Не начался
Аталанта
Бергамо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук, принадлежащий «Аталанте», появится на поле с первых минут.

Стартовые составы команд:

«Торино»: Милинкович-Савич, Буонджорно, Схюрс, Джиджи, Родригес, Лазаро, Линетты, Илич, Миранчук, Карамо, Санабрия.

«Аталанта»: Спортьелло, Скальвини, Джимсити, Толой, Меле, Дзаппакоста, де Рон, Эдерсон, Пашалич, Копмейнерс, Хёйлунн.

В игре первого круга «Аталанта» дома была сильнее соперника – 3:1. В составе бергамасков хет-трик в том матче оформил хавбек Тин Копмейнерс. За туринцев забивал Никола Влашич.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии «Аталанта» занимает седьмое место, набрав 52 очка в 31 встрече. «Торино» занимает 11-ю строчку таблицы Серии А, имея в активе 42 очка.

Материалы по теме
Боссы «Торино» намерены договориться с «Аталантой» по переходу Миранчука
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023