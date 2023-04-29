Видеообзор матча «Краснодар» — «Урал»

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Завершился матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и «Урал». Команды играли на стадионе ФК «Краснодар». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).

На 13-й минуте встречи хавбек «Краснодара» Кевин Ленини вывел свою команду вперёд.

За шесть минут до конца первого тайма уральцы отыгрались: отличился форвард Александр Юшин. Встреча так и завершилась – 1:1.

В матче первого круга текущего сезона чемпионата России «Краснодар» на выезде обыграл «Урал» со счётом 3:1. В составе краснодарцев дубль оформил Эдуард Сперцян, ещё один гол на счету Сергея Бородина. За «Урал» забил Алексей Каштанов.

«Краснодар» занимает шестое место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 39 очков в 25 матчах. «Урал» располагается на 11-й строчке, заработав 26 очков. Лидирует «Зенит» (61).