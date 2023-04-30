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Евсеев покинул пост главного тренера «Шинника»

Евсеев покинул пост главного тренера «Шинника»
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Вадим Евсеев покинул пост главного тренера ярославского «Шинника». Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.

«Футбольный клуб «Шинник» и Вадим Валентинович Евсеев достигли договорённости о прекращении срока действия контракта по соглашению сторон.

Футбольный клуб благодарит Вадима Валентиновича за большую проделанную работу и желает новых успехов в тренерской деятельности!» — говорится в заявлении клуба.

«Шинник» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы Мелбет Первой лиги нынешнего сезона. Ярославцы набрали 37 очков в 29 матчах.

Ранее произошёл конфликт между Евсеевым и полузащитником команды Александром Галиевым. Тренер отстранил игрока после ошибки в матче 28-го тура с «Аланией» (0:1).

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