Гвардиола высказался о том, что Холанд повторил голевой рекорд 92-летней давности
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал новое достижение норвежского форварда Эрлинга Холанда. Молодой нападающий забил 50 голов за сезон во всех турнирах — последний раз этой планки достигал Том Уоринг 92 года назад (сезон-1930/1931).
«Я знаю, что даже Уинстон Черчилль не был премьер-министром, когда был установлен рекорд, который повторил Эрлинг. Это было очень-очень давно. Я был впечатлён тем, что он вызвался пробить пенальти», — приводит слова Гвардиолы The Guardian.
Напомним, Холанд забил гол в матче 34-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Сити» оказался сильнее «Фулхэма» (2:1). Помимо Эрлинга, в составе «горожан» забил Хулиан Альварес.
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