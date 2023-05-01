Александр Мостовой: буду поступать на самую высокую лицензию, Pro
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Бывший российский футболист Александр Мостовой рассказал о планах получить тренерскую лицензию.
«Развивается ли история с тренерством и лицензией? Да, будет сейчас, всё будет. Буду поступать на обучение. Когда? По-моему, в июне. На какую лицензию? На самую высокую, Pro», — сказал Мостовой в интервью «РБ Спорт».
Мостовой является тренером медиафутбольной команды Fight Nights. Профессиональные клубы Александр пока не тренировал. Экс-футболист ранее неоднократно заявлял, что его тренерской карьере препятствует отсутствие лицензии.
Мостовой принял участие в сегодняшнем ретроматче, посвящённом 80-летию победы в Сталинградской битве. Игрок выступил за команду ветеранов «Спартака», которая одержала победу со счётом 2:0.
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