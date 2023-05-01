Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: буду поступать на самую высокую лицензию, Pro

Александр Мостовой: буду поступать на самую высокую лицензию, Pro
Комментарии

Бывший российский футболист Александр Мостовой рассказал о планах получить тренерскую лицензию.

«Развивается ли история с тренерством и лицензией? Да, будет сейчас, всё будет. Буду поступать на обучение. Когда? По-моему, в июне. На какую лицензию? На самую высокую, Pro», — сказал Мостовой в интервью «РБ Спорт».

Мостовой является тренером медиафутбольной команды Fight Nights. Профессиональные клубы Александр пока не тренировал. Экс-футболист ранее неоднократно заявлял, что его тренерской карьере препятствует отсутствие лицензии.

Мостовой принял участие в сегодняшнем ретроматче, посвящённом 80-летию победы в Сталинградской битве. Игрок выступил за команду ветеранов «Спартака», которая одержала победу со счётом 2:0.

Материалы по теме
Мостовой — о ретроматче: года три не играл на большом поле, эмоции сегодня захлёстывали
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023