Мостовой — о ретроматче: года три не играл на большом поле, эмоции сегодня захлёстывали

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой поделился впечатлениями от ретроматча, организованного в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.
«Замечательные эмоции. Немножко подустали. В первой части программы было много интересных вещей, поэтому немного подустали. Но это приятная усталость. После обеда следующей усталостью была игра. После первого тайма собрались и выиграли по-спартаковски. Впечатления самые позитивные!
Давно не участвовал в таких матчах. А на большом футбольном поле вообще давно не играл, года три. Поэтому позитивные эмоции захлёстывали немного. Плюс Волгоград — это красивое место», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ретроматч «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Сталинград), проходивший в Волгограде, завершился победой спартаковцев со счётом 2:0. Отличились Роман Павлюченко и Александр Самедов.
- 1 мая 2023
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