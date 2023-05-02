Судья Евгений Кукуляк заменит Виталия Мешкова на матче «Ростов» — «Факел»
Поделиться
Арбитр Евгений Кукуляк будет работать на матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ростов» примет «Факел», вместо Виталия Мешкова. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.
Мешков пропустит игру из-за рецидива травмы.
Матч «Ростов» — «Факел» состоится в субботу, 6 мая. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
Встреча команд в первом круге чемпионата завершилась вничью (1:1). На 50-й минуте Данил Глебов открыл счёт, но в компенсированное время Георгий Гогнадзе сравнял счёт.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ростов» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 50 очков в 25 матчах. «Факел» находится на 14-м месте. Воронежцы набрали 21 очко.
Комментарии
- 2 мая 2023
-
22:36
-
22:35
-
22:32
-
22:30
-
22:22
-
22:19
-
22:16
-
22:15
-
22:12
-
22:09
-
21:42
-
21:24
-
21:21
-
21:20
-
21:18
-
21:14
-
21:09
-
21:00
-
20:44
-
20:40
-
20:35
-
20:23
-
19:59
-
19:59
-
19:46
-
19:44
-
19:41
-
19:35
-
19:28
-
19:25
-
19:25
-
19:06
-
19:06
-
19:02
-
19:02
Партнерский контент