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Судья Евгений Кукуляк заменит Виталия Мешкова на матче «Ростов» — «Факел»

Судья Евгений Кукуляк заменит Виталия Мешкова на матче «Ростов» — «Факел»
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Арбитр Евгений Кукуляк будет работать на матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ростов» примет «Факел», вместо Виталия Мешкова. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Мешков пропустит игру из-за рецидива травмы.

Матч «Ростов» — «Факел» состоится в субботу, 6 мая. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Встреча команд в первом круге чемпионата завершилась вничью (1:1). На 50-й минуте Данил Глебов открыл счёт, но в компенсированное время Георгий Гогнадзе сравнял счёт.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ростов» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 50 очков в 25 матчах. «Факел» находится на 14-м месте. Воронежцы набрали 21 очко.

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