«Барселона» — «Осасуна»: Альба вывел хозяев вперёд на 85-й минуте

Продолжается матч 33-го тура испанской Примеры, в котором «Барселона» играет с «Осасуной». Матч проходит на «Спотифай Камп Ноу», домашнем стадионе «Барселоны». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Барселоны».

Первый тайм прошёл без забитых голов. На 85-й минуте Жорди Альба вывел «Барселону» вперёд.

Матч команд в первом круге завершился победой «Барселоны» со счётом 2:1. На гол Давида Гарсии каталонцы ответили точными ударами Педри и Рафиньи.

«Барселона» лидирует в нынешнем сезоне чемпионата Испании, набрав 79 очков в 32 матчах и опережая идущий вторым «Реал» на 11 очков. «Осасуна» располагается на девятой строчке турнирной таблицы с 44 очками.