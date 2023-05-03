The Guardian: Усманов финансировал «Эвертон», несмотря на запрет въезда в Англию

Российский предприниматель, миллиардер Алишер Усманов финансировал «Эвертон», несмотря на запрет въезда в Великобританию. О существовании запрета было известно совету директоров «Эвертона», но об этом не было известно публично, сообщает The Guardian.
26-летний племянник миллиардера Сарвар Исмаилов входил в совет директоров «Эвертона», а компании Алишера Усманова имели активные контракты, по которым мерсисайдский клуб получал десятки миллионов через ряд спонсорских соглашений.
К ним относятся соглашения о правах на название тренировочной базы клуба, подписанные в январе 2017 года. Ещё одно соглашение о планируемом новом стадионе «Эвертона», о котором было объявлено в январе 2020 года. Также спонсировалась женская команда «Эвертона».
Напомним, «Эвертон» в турнирной таблице АПЛ после 34-го тура находится на 19-й строчке, набрав 29 очков.
- 3 мая 2023
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