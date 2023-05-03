Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Сампдория — Торино. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

The Guardian: Усманов финансировал «Эвертон», несмотря на запрет въезда в Англию

The Guardian: Усманов финансировал «Эвертон», несмотря на запрет въезда в Англию
Алишер Усманов
Аудио-версия:
Комментарии

Российский предприниматель, миллиардер Алишер Усманов финансировал «Эвертон», несмотря на запрет въезда в Великобританию. О существовании запрета было известно совету директоров «Эвертона», но об этом не было известно публично, сообщает The Guardian.

26-летний племянник миллиардера Сарвар Исмаилов входил в совет директоров «Эвертона», а компании Алишера Усманова имели активные контракты, по которым мерсисайдский клуб получал десятки миллионов через ряд спонсорских соглашений.

К ним относятся соглашения о правах на название тренировочной базы клуба, подписанные в январе 2017 года. Ещё одно соглашение о планируемом новом стадионе «Эвертона», о котором было объявлено в январе 2020 года. Также спонсировалась женская команда «Эвертона».

Напомним, «Эвертон» в турнирной таблице АПЛ после 34-го тура находится на 19-й строчке, набрав 29 очков.

Материалы по теме
«Пример чрезмерной реакции прокуратуры». Пресс-служба Усманова — об обысках в «Баварии»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023