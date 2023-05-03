Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Сампдория — Торино. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Губернатор Самарской области поздравил «Крылья Советов» с 81-летием

Губернатор Самарской области поздравил «Крылья Советов» с 81-летием
Аудио-версия:
Комментарии

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил самарские «Крылья Советов» с 81-летием клуба, заявив, что команда, созданная в 1942 году, навсегда стала одним из символов города и всего региона. Политик пожелал игрокам продолжать радовать и оправдывать ожидания болельщиков.

«Поздравляю болельщиков и ветеранов «Крыльев Советов» с 81-летием нашего любимого футбольного клуба!

«Крылья» были рождены в переломный момент истории нашего региона и всей страны. Созданная в Куйбышеве в 1942 году футбольная команда навсегда стала одним из символов города и всей Самарской области. На протяжении своей истории «Крылья» всегда были и остаются клубом, который любят и ценят тысячи жителей нашего региона и не только!

Сегодня желаю команде быть достойной славных традиций «Крыльев Советов», радовать и оправдывать ожидания своих преданных болельщиков!» — приводит слова Азарова официальный телеграм-канал «Крыльев Советов».

Материалы по теме
Шалимов: «Крылья» засудили в Нижнем, но с «Зенитом» не понял, какие вопросы по пенальти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023