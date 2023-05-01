Шалимов: «Крылья» засудили в Нижнем, но с «Зенитом» не понял, какие вопросы по пенальти
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Известный российский тренер Игорь Шалимов разобрал судейские решения в матче 25-го тура РПЛ между самарскими «Крыльями Советов» и санкт-петербургским «Зенитом» (1:5), заявив, что не понимает, какие у самарцев могут быть претензии к арбитрам.
«По судейству — не понял, какие вопросы по пенальти. Наступы уже года как судятся именно как нарушение правил. И тут вопрос к Бейлу, нарушавшему правила, — не надо в штрафной идти в такой отбор, перекрывай направление передачи. Раньше такая же история была с динамовцем Нгамалё в Питере.
А дальше, после удаления Бейла, задачей было уже не пропустить пять-шесть мячей. Ситуация у Самары тяжёлая — и засудили в игре в Нижнем, и теперь под «Зенит» попали», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».
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