«На этом мы не остановимся!» Холанд — о рекорде по голам в АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился эмоциями от своего рекорда по голам за один сезон в АПЛ и поблагодарил болельщиков за поддержку, отметив, что не хочет останавливаться на достигнутом.
«35 голов в Премьер-лиге! Большое спасибо всем вам за поддержку, ничего этого не было бы без вас. На этом мы не остановимся!» — написал Холанд в своём «твиттере».
Холанд сыграл 31 матч в АПЛ за «Манчестер Сити» и записал на свой счёт 35 забитых мячей. Таким образом, норвежский нападающий побил рекорд по голам за один сезон высшего дивизиона чемпионата Англии, долгое время принадлежавший Энди Коулу и Алану Ширеру. Примечательно, что Холанд, проводящий свой первый сезон в АПЛ, забил 35 голов в чемпионате из 38 матчей, а не из 44.
Мбаппе и Холанд — новые Месси и Роналду?
- 4 мая 2023
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