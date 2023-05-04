Холанду устроили коридор почёта. Хотя «Сити» ещё ничего не выиграл

Эрлинг Холанд в матче против «Вест Хэма» забил 35-й гол в чемпионате Англии. Норвежец установил рекорд АПЛ по количеству мячей за один сезон. 34 голами отмечались Энди Коул за «Ньюкасл» (сезон-1993/1994) и Алан Ширер за «Блэкберн» (сезон-1994/1995). Хотя тогда в английской лиге было 22 клуба и 42 тура соответственно, а не 38, как сейчас.
Холанд установил рекорд в 33-й игре чемпионата за этот сезон. Хотя формально матч против «Вест Хэма» – это 28-й тур АПЛ (перенесённая игра). Впереди у Холанда ещё пять туров в АПЛ, чтобы обновить свой рекорд. После гола на табло «Эмирейтс» появился заготовленный коллаж с Коулом, Ширером и Холандом посередине.
Холанд
Фото: Michael Regan/Getty Images
Всего же Холанд забил 51 мяч за «Сити» в дебютном сезоне, учитывая все турниры. Если брать нападающих из других топ-лиг, то отрыв существенный. У Мбаппе 35 голов за «ПСЖ» в этом сезоне, а у Бензема («Реал»), Левандовского («Бавария»), Рашфорда («МЮ») и Салаха («Ливерпуль») – по 29 мячей.
После матча футболисты и тренеры «Сити» выстроились у бровки, чтобы устроить Холанду коридор почёта. Как правило подобные жесты делают при победе клуба в турнире. Редкий случай, когда такой жест в футболе посвящён индивидуальной награде.
Холанд
Фото: Кадр из видео
Холанд может установить ещё один рекорд по голам в этом сезоне. У нападающего 12 мячей в Лиге чемпионов. Рекорд принадлежит Криштиану Роналду, который отметился 17 голами в сезоне-2013/2014. Правда, тут уже Холанду предстоит забить шесть мячей за 2 или 3 матча (зависит от выхода в финал ЛЧ).
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