Веретенников — о возможном бомбардирском рекорде Малкома: забьёт и забьёт

Бывший нападающий волгоградского «Ротора» Олег Веретенников поделился мнением о том, что нападающий «Зенита» Малком может побить рекорд чемпионата России по голам за один сезон.

«Забьёт и забьёт. Лично Малкома не поздравлю, я его даже не знаю, и телефона у меня его нет. У него хорошие шансы, стабильно играет. Рекорды рано или поздно обновляются, я не переживаю по этому поводу. Поздравлю ли я Семака? Мы хорошо общаемся, но не друзья. Возможно, как-то поздравлю», — приводит слова Веретенникова Legalbet.

Напомним, что рекорд по голам за один сезон – 25 забитых мячей. У Малкома в активе сейчас 22 гола. Абсолютным рекордсменом является бывший нападающий московского ЦСКА Сейду Думбия, забивший в сезоне-2011/2012 28 мячей, но тогда было сыграно 44 матча.