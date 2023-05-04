Гуренко: немецкие специалисты в «Локомотиве» просто делали бизнес — и ничего личного

Бывший защитник московского «Локомотива» Сергей Гуренко оценил этап работы в клубе немецких специалистов во главе с Ральфом Рангником, назвав это потерянным временем. Экс-футболист отметил, что немцы просто делали бизнес.

«Чем для меня была эпоха Рангника в «Локомотиве»? Потерянным временем. Люди пришли с понятными идеями, но не знали, как их воплотить. Я сейчас даже не про покупку и продажу игроков, а про то, какой футбол они проповедовали.

Понятно, что это современные идеи, интересные. Но для них нужна как минимум хорошая физическая подготовка всей команды, а не отдельных игроков. Нужна тактическая выучка, работа с мячом на других скоростях, другое мышление. Для всего это надо время.

Но показательно, что самый простой компонент этого современного футбола в «Локо» страдал. Команда была просто не готова физически и регулярно проваливала последние 20–30 минут, не держала темп. Как тогда можно говорить об остальном?

Результат закономерен. Думаю, приехавшие немецкие специалисты просто делали бизнес — и ничего личного. Правильно, что в клубе не стали ждать до последнего, потому что становилось всё хуже и хуже», — приводит слова Гуренко «Матч ТВ».