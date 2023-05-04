Гуренко: немецкие специалисты в «Локомотиве» просто делали бизнес — и ничего личного

Бывший защитник московского «Локомотива» Сергей Гуренко оценил этап работы в клубе немецких специалистов во главе с Ральфом Рангником, назвав это потерянным временем. Экс-футболист отметил, что немцы просто делали бизнес.
«Чем для меня была эпоха Рангника в «Локомотиве»? Потерянным временем. Люди пришли с понятными идеями, но не знали, как их воплотить. Я сейчас даже не про покупку и продажу игроков, а про то, какой футбол они проповедовали.
Понятно, что это современные идеи, интересные. Но для них нужна как минимум хорошая физическая подготовка всей команды, а не отдельных игроков. Нужна тактическая выучка, работа с мячом на других скоростях, другое мышление. Для всего это надо время.
Но показательно, что самый простой компонент этого современного футбола в «Локо» страдал. Команда была просто не готова физически и регулярно проваливала последние 20–30 минут, не держала темп. Как тогда можно говорить об остальном?
Результат закономерен. Думаю, приехавшие немецкие специалисты просто делали бизнес — и ничего личного. Правильно, что в клубе не стали ждать до последнего, потому что становилось всё хуже и хуже», — приводит слова Гуренко «Матч ТВ».
- 4 мая 2023
-
15:44
-
15:34
-
15:31
-
15:29
-
15:17
-
15:11
-
15:04
-
15:00
-
14:44
-
14:38
-
14:36
-
14:30
-
14:30
-
14:19
-
14:15
-
14:09
-
14:07
-
14:00
-
13:41
-
13:26
-
13:17
-
13:10
-
13:03
-
12:50
-
12:41
-
12:40
-
12:33
-
12:29
-
12:11
-
12:07
-
11:53
-
11:49
-
11:49
-
11:43
-
11:40