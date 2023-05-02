«Локомотив» пытается продать Педриньо, обвиняемого в домашнем насилии в Бразилии

Московский «Локомотив» пытается продать полузащитника Педро Габриэла после обвинений игрока в домашнем насилии в Бразилии. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, «Локомотив» ищет новую команду для Педриньо в Бразилии, Италии, Испании и Португалии, однако поиск осложняется расследованиями в отношении игрока на родине, от чего и будет зависеть будущий клуб бразильца. В России на полузащитника железнодорожников претендентов нет.

Ранее Педриньо был вынужден покинуть бразильский «Сан-Паулу», за который выступал на правах аренды, так как клуб расторг арендное соглашение после обвинений в адрес футболиста. Бывшая девушка Габриэла заявила, что футболист избивал её. На теле Аманды Нуньес были обнаружены следы побоев. В Сети появилась переписка, в которой Педриньо угрожал девушке убийством.