Невилл — о Боули: он не игрок и не тренер, а владелец, клубом должны управлять другие люди

Бывший футболист сборной Англии Гари Невилл заявил, что новый владелец «Челси» Тодд Боули виноват в неудачных выступлениях команды в текущем сезоне.
«Все проблемы «Челси» исходят сверху. С первого дня царит хаос, неразбериха. Работа Боули даёт кошмарные результаты, он неправильно истолковал эту лигу. Я уверен, что теперь он быстро научится. То, что произошло в этом сезоне, связано исключительно с ним.
Ему нужно было сохранить футбольный отдел в руководстве. Он не занимается футболом, он владелец. Не игрок и не тренер. Когда у тебя нет опыта в этой лиге, оставайся там, где ты есть, и позволь людям управлять футбольным клубом так, как они успешно делали это на протяжении последних 10 лет.
Надо было оставить их [хотя бы] на год, чтобы освоиться и сохранить стабильность клуба. А так Петр Чех ушёл, Марина Грановская ушла, Томас Тухель ушёл после нескольких игр, и внезапно все оказались в полном смятении. Затем они переключились на модель, при которой давали 22-летним игрокам восьмилетние контракты!
Когда начинаешь избавляться от игроков, физиотерапевтов, аналитиков, директоров, менеджеров, то как бы подставляешь всех, говоря: «Это их вина, а не моя». У «Челси» была успешная модель управления клубом. А что создал Боули? Он создал этот беспорядок. Это ужасно», — приводит слова Невилла Sky Sports.
- 4 мая 2023
-
20:24
-
20:10
-
20:08
-
20:01
-
19:59
-
19:56
-
19:50
-
19:38
-
19:36
-
19:26
-
19:20
-
19:11
-
18:58
-
18:58
-
18:44
-
18:43
-
18:39
-
18:37
-
18:35
-
18:22
-
18:21
-
18:10
-
17:59
-
17:58
-
17:53
-
17:42
-
17:40
-
17:30
-
17:30
-
17:26
-
17:24
-
17:13
-
16:55
-
16:54
-
16:45