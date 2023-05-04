Невилл — о Боули: он не игрок и не тренер, а владелец, клубом должны управлять другие люди

Бывший футболист сборной Англии Гари Невилл заявил, что новый владелец «Челси» Тодд Боули виноват в неудачных выступлениях команды в текущем сезоне.

«Все проблемы «Челси» исходят сверху. С первого дня царит хаос, неразбериха. Работа Боули даёт кошмарные результаты, он неправильно истолковал эту лигу. Я уверен, что теперь он быстро научится. То, что произошло в этом сезоне, связано исключительно с ним.

Ему нужно было сохранить футбольный отдел в руководстве. Он не занимается футболом, он владелец. Не игрок и не тренер. Когда у тебя нет опыта в этой лиге, оставайся там, где ты есть, и позволь людям управлять футбольным клубом так, как они успешно делали это на протяжении последних 10 лет.

Надо было оставить их [хотя бы] на год, чтобы освоиться и сохранить стабильность клуба. А так Петр Чех ушёл, Марина Грановская ушла, Томас Тухель ушёл после нескольких игр, и внезапно все оказались в полном смятении. Затем они переключились на модель, при которой давали 22-летним игрокам восьмилетние контракты!

Когда начинаешь избавляться от игроков, физиотерапевтов, аналитиков, директоров, менеджеров, то как бы подставляешь всех, говоря: «Это их вина, а не моя». У «Челси» была успешная модель управления клубом. А что создал Боули? Он создал этот беспорядок. Это ужасно», — приводит слова Невилла Sky Sports.