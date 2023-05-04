Владелец «Челси» Тодд Боули высказался о возможном новом тренере для клуба

Владелец лондонского «Челси» Тодд Боули высказался о своём клубе.

«Чтобы построить отличный проект, нужно построить команду. Тренер в данном случае становится дирижёром вашего проекта. Думаю за это время мы многое изучили относительно самых разных рынков, мы изучили вопросы с глобальной точки зрения.

Мы понимаем требовательность фанатов: они хотят побеждать, мы понимаем. Мы тоже хотим побеждать, но мы сразу думали о нашем проекте как о долгосрочном. Мы придерживаемся долгосрочного плана, мы верим, что сможем выйти на правильный путь. Мы — часть лучшей лиги в мире, мы находимся в, по моему мнению, лучшем городе мира, у нас отличный район в одном из лучших городов мира», – сказал Боули на пресс-конференции.