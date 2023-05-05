Осимхен — о чемпионстве «Наполи»: дорогие неаполитанцы, будем пировать!
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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен прокомментировал победу неаполитанцев в текущем розыгрыше чемпионата Италии.
«Дорогие неаполитанцы, скудетто завоевано! Будем пировать!» — написал Осимхен в своём «твиттере».
«Наполи» стал чемпионом Италии, сыграв вничью с «Удинезе» (1:1) в матче 33-го тура Серии A. Гол, принесший неаполитанцам ничью и первый титул за 33 года забил именно Осимхен, сравняв счёт на 52-й минуте. До конца чемпионата Италии осталось провести пять матчей. «Наполи» выиграл чемпионство досрочно.
24-летний Осимхен сыграл за «Наполи» в текущем сезоне Серии A 27 матчей, в которых забил 22 гола и сделал пять результативных передач.
Видео: Ночной Неаполь красочно отмечает чемпионство «Наполи»
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