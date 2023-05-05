«Ливерпуль» представил новую домашнюю форму на сезон-2023/2024. Это культовая форма классического дизайна ярко-красного цвета. Также на майке есть белые вставки на воротнике и рукавах.

«Ливерпуль» представил новый комплект домашней формы на следующий сезон Фото: ФК «Ливерпуль»

«Ливерпуль» представил новый комплект домашней формы на следующий сезон Фото: ФК «Ливерпуль»

Экипировка вдохновлена формой сезона-1973/1974, когда команда под руководством Билла Шенкли победила в Кубке Англии. Это был последний сезон под руководством тренера.

Также отмечается, что новые футболки оснащены технологией Nike, которая помогает оставаться форме прохладной во время тренировок или игры.

Игроки «Ливерпуля» впервые наденут новую форму 20 мая в последнем матче сезона с «Астон Виллой».

Напомним, после 34-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» расположился на пятой строчке турнирной таблицы, имея в активе 59 очков.