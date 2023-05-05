Салуквадзе: Кварацхелия для Грузии уже легенда, он играет как звезда, как Марадона и Месси

Грузинский бывший защитник казанского «Рубина» Лаша Салуквадзе поздравил соотечественника, нападающего «Наполи» Хвичу Кварацхелию с завоеванием чемпионского титула в Серии A, заявив, что в Грузии форварда уже считают легендой и звездой, приравнивания к Диего Марадоне и игроку «ПСЖ» Лионелю Месси.

«Можно поздравить «Наполи» со скудетто. Кварацхелия играл этот сезон великолепно, и его можно поздравить с чемпионством. За него многие болели и в Грузии, и в России. Для любого футболиста очень тяжело стать чемпионом Италии, где много грандов, а Хвича это сделал в первый же год.

Кварацхелию можно сравнить с Марадоной в «Наполи». Может, ещё рано это делать, но у Хвичи очень большой талант, у него всё впереди. Он уже стал для неаполитанцев такой же легендой, как Диего. Можно сказать, что у Аргентины есть Марадона, а у Грузии — Кварацхелия. У нас футбольная страна, и всегда были хорошие игроки, ещё во времена СССР.

Хвича для нас уже легенда, он играет как звезда, как Марадона, как Месси. Он ещё прибавит и будет играть лучше. Кварацхелия спортсмен и профессионал, который не будет останавливаться в своём прогрессе», — приводит слова Салуквадзе Metaratings.