Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хвича Кварацхелия заплакал в раздевалке после досрочного чемпионства «Наполи»

Хвича Кварацхелия заплакал в раздевалке после досрочного чемпионства «Наполи»
Аудио-версия:
Комментарии

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия не смог сдержать эмоций после того, как стал чемпионом Италии в составе «Наполи». 4 мая неаполитанцы на выезде сыграли вничью с «Удинезе» (1:1) и досрочно стали чемпионом Италии за пять туров до конца сезона.

Кварацхелия в раздевалке не смог сдержать слёз.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия завоевал второй трофей в своей карьере. Первые титул грузинский футболист выигрывал с «Локомотивом».

Кварацхелия выступает за «Наполи» с 2022 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 85 млн.

В нынешнем сезоне грузинский футболист принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 14 голов и 16 результативных передач.

Материалы по теме
Хвича расплакался после золота «Наполи». Как он стал суперзвездой после отъезда из России
Хвича расплакался после золота «Наполи». Как он стал суперзвездой после отъезда из России

Эмоции футболистов «Наполи» из чемпионской раздевалки

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023