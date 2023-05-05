Хвича Кварацхелия заплакал в раздевалке после досрочного чемпионства «Наполи»

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия не смог сдержать эмоций после того, как стал чемпионом Италии в составе «Наполи». 4 мая неаполитанцы на выезде сыграли вничью с «Удинезе» (1:1) и досрочно стали чемпионом Италии за пять туров до конца сезона.
Кварацхелия в раздевалке не смог сдержать слёз.
Ранее сообщалось, что Кварацхелия завоевал второй трофей в своей карьере. Первые титул грузинский футболист выигрывал с «Локомотивом».
Кварацхелия выступает за «Наполи» с 2022 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 85 млн.
В нынешнем сезоне грузинский футболист принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 14 голов и 16 результативных передач.
Эмоции футболистов «Наполи» из чемпионской раздевалки
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