Уго Льорис не сыграет до конца сезона из-за травмы

Вратарь и капитан лондонского «Тоттенхэма» Уго Льорис не сможет появиться на поле до конца сезона из-за травмы, сообщает пресс-служба «шпор».

Из-за мышечного повреждения Льорис был заменён в перерыве матча 32-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (1:6). В двух следующих матчах «шпор» в чемпионате Англии (соперниками были «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль») голкипер также не выходил на поле.

«Уго выбыл до конца сезона. Мы получили результаты его медицинского обследования, которыми, безусловно, огорчены. Но мы изначально опасались такого результата», — сказал на пресс-конференции исполняющий обязанности главного тренера «Тоттенхэма» Райан Мэйсон.

Напомним, 36-летний французский вратарь выступает за «Тоттенхэм» с 2012 года.