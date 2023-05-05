Уго Льорис не сыграет до конца сезона из-за травмы
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Вратарь и капитан лондонского «Тоттенхэма» Уго Льорис не сможет появиться на поле до конца сезона из-за травмы, сообщает пресс-служба «шпор».
Из-за мышечного повреждения Льорис был заменён в перерыве матча 32-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (1:6). В двух следующих матчах «шпор» в чемпионате Англии (соперниками были «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль») голкипер также не выходил на поле.
«Уго выбыл до конца сезона. Мы получили результаты его медицинского обследования, которыми, безусловно, огорчены. Но мы изначально опасались такого результата», — сказал на пресс-конференции исполняющий обязанности главного тренера «Тоттенхэма» Райан Мэйсон.
Напомним, 36-летний французский вратарь выступает за «Тоттенхэм» с 2012 года.
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