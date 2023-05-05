«Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас». Кейн оставит Руни позади

Отличный матч для голов! Гарри сравнялся с легендой «МЮ» по забитым мячам — 208, но может его обойти уже в этой встрече.

6 мая 2023 года состоится матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество хозяевам: поставить на победу «шпор» можно с коэффициентом 1.80. Шансы «стекольщиков» оценены в 4.20. Заключить пари на ничью предлагается за 3.90.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас» 6 мая 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас» будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.05. Ставки на то, что «шпоры» победят со счётом 1:0, принимаются за 8.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас» (06.05.2023)

В субботу «Тоттенхэм» принимает соседей по Лондону — «Кристал Пэлас» — на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в надежде вдохнуть новую жизнь в остаток сезона.

Райан Мэйсон привнёс немного позитива в последние два матча «шпор», хотя провалы в обороне никуда не делись Возможно, он мог бы взять пример с Роя Ходжсона, которому удалось не только вернуть хорошее настроение «Кристал Пэлас», но и добиться неплохих результатов.

L’Equipe: «ПСЖ» продаст Неймара в летнее трансферное окно.

«Шпорам» нужна победа, чтобы укрепить свои пошатнувшиеся позиции в турнирной таблице. «Орлы» стремятся подняться как можно выше. Каковы шансы этих команд достичь целей? Времени остаётся очень мало.

Родриго Бентанкур выбыл из состава до конца сезона из-за травмы. На своей последней предматчевой пресс-конференции Мэйсон намекнул, что несколько игроков уже близки к возвращению: Райан Сесеньон, Ив Биссума и Уго Льорис. Последний может присоединиться к команде быстрее, чем все думают.

В восьми последних встречах АПЛ с участием «шпор» играла ставка «обе забьют». Семь из них заканчивались тоталом больше 2.5 мяча. Красивый и зрелищный футбол, но побед за этот период всего две.

Владельцы «Манчестер Сити» приобрели бразильский клуб «Баия».

«Тоттенхэм» снова выглядит грозной атакующей силой с Мэйсоном во главе. Сон Хын Мин возвращает форму, а Ришарлисон стал получать больше игрового времени и чаще появляться на поле.

С момента возвращения Ходжсона «Кристал Пэлас» стал одной из самых зрелищных команд Англии, и эта игра имеет все предпосылки получиться яркой. Предлагаем сделать ставку на то, что обе команды забьют, а тотал будет больше 2.5 мяча. В букмекерской конторе «Фонбет» коэффициент на это событие 2.10. За регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

В матче 34-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» (4:3) забитым голом отметился Гарри Кейн. Благодаря этому нападающий сравнялся по голам в АПЛ с бывшим форвардом «Манчестер Юнайтед» Уэйном Руни. Теперь у него есть отличный шанс уйти в отрыв.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.10.

Экспресс с коэффициентом 8.55.

Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас» с коэффициентом 2.65.

Месси требует у «Барселоны» отдать ему 10-й номер в команде.

Прогноз на матч «Милан» — «Лацио» с коэффициентом 4.10.

Хаби Алонсо отреагировал на слухи о переход в «Реал» или «Тоттенхэм».