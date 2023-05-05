Динияр Билялетдинов: ЦСКА более предпочтителен в борьбе за второе место, чем «Спартак»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов сравнил шансы команд финишировать на втором месте в таблице Российской Премьер-Лиги.

«В борьбе за второе место в турнирной таблице наиболее предпочтителен ЦСКА. Конечно, у каждой команды свой почерк. «Ростов» играет предельно прагматично, и кто-то скажет, что в этом мало зрелища. ЦСКА сейчас на ходу, выглядит достойно во всех моментах игры. А у «Спартака» всё те же проблемы с оборонительными действиями», – сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

Напомним, «Зенит» лидирует в РПЛ, набрав 61 очко в 25 матчах. На втором месте в турнирной таблице расположился «Ростов» с 50 очками в активе. У московского «Спартака» на одно очко меньше, а у ЦСКА – на два.